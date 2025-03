A teatro il Bologna dello scudetto, revival benefico

Approda domani sul palco del teatro Betti di Casalecchio lo spettacolo scritto e interpretato da Alessandro Alberani, intitolato ‘1964-2024 Papà gioca in casa: 60 anni rossoblù’. Terza e ultima replica che va in scena per beneficenza a favore dell’associazione ’Il seno di poi’. L’inizio alle 20,45 con l’organizzazione dell’associazione ’Percorso della memoria rossoblu’, con il Collettivo 3T Rossoblu e con il Centro Bologna Clubs.

Il patrocinio è quello del Comune di Casalecchio per uno spettacolo ideato e interpretato dall’ex segretario generale della Cisl metropolitana ed ex presidente di Acer che sul palco racconta la storia di un padre e di un figlio che il 7 giugno del 1964 partono da Bologna per raggiungere Roma dove si svolse la finale del campionato che portò il Bologna Fc guidato da Fulvio Bernardini alla vincita del suo scudetto più recente. Un tuffo negli anni Sessanta per arrivare al 2024, anno del Bologna in Champions.

"L’incasso di questa serata– chiarisce Alberani – sarà devoluto all’Associazione il Seno di Poi e in particolare al coro Antonella Alberani, intitolato a mia sorella. Queste donne colpite dalla malattia sono da anni impegnate attivamente in un percorso di aiuto e solidarietà. Una ragione in più per partecipare. E sempre Forza Bologna!", conclude. L’ingresso ad offerta libera con destinazione benefica.

g. m.