A teatro la grande Storia fa ridere. Damini e l’epopea delle egemonie

Doppio appuntamento al teatro comunale di San Giovanni in Persiceto, in Corso Italia. Oggi, Guido Damini presenta alle 21 il suo spettacolo dal titolo ‘Transizioni egemoniche. Uno spettacolo divertentissimo!’. Damini immagina di essere all’interno di una classe di scuola superiore, ovvero un sistema anarchico dove ogni alunno ma anche i professori lottano per il proprio spazio in cerca di stabilità.

"Tra aneddoti storici, demenziali analisi geopolitiche di jeans e leggings – si legge in una nota del Comune –, Guido Damini esaminerà, una a una e senza pietà alcuna, l’ascesa, l’apice e l’inesorabile declino delle varie egemonie. Che, negli ultimi 500 anni, hanno tentato di mettere ordine, a modo loro, quella ’classe di pazzi furiosi’ che è l’umanità". Lo spettacolo è nell’ambito di ‘Young-Off 2024-2025’, la rassegna teatrale promossa dal Comune di Persiceto composta da giovani e rivolta ai giovani.

Sabato invece, sempre alle 21, lo scrittore e divulgatore Roberto Mercadini presenta la sua rilettura del grande classico ‘Moby Dick’. "Quello scritto da Herman Melville – ricorda lo stesso Mercadini – non è un romanzo. Forse neppure un libro. È un mostro che sta fra gli altri volumi scritti come il leviatano bianco sta in mezzo alle altre creature marine. Moby Dick non si può narrare, sebbene molti abbiano tentato (per citare Melville). Che può farne, allora, un narratore (e nel tempo d’una narrazione)? Può almeno far brillare alcuni frammenti incandescenti; far intuire, per sintesi, l’intera luce, l’intero calore del magma. Può dire: sono come un palombaro che scende negli abissi. Trova Atlantide. Non può risalire portandosi Atlantide sulle spalle. Può riportare però qualche frammento (una moneta, un pezzetto d’anfora, un naso di statua)". Lo spettacolo è nell’ambito della rassegna teatrale classica 2024 - 2025 promossa dal Comune di Persiceto e inserita nel cartellone ‘Tre Teatri per Te’.

p. l. t.