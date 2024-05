A Vag 61 i detenuti si raccontano nel doc ’11 Giorni’ di Zambelli

Arriva in città la prima proiezione di ’11 Giorni tra le mura del carcere’, la webserie documentario con la regia di Nicola Zambelli, un viaggio tra le mura del carcere più sovraffollato d’Italia, all’interno della casa circondariale Nerio Fischione di Brescia. Qui un gruppo di detenuti si racconta nel progetto cinematografico composto di 33 episodi, pubblicato nell’arco di 11 giorni, sulla pagina Instagram @11.giorni.

L’appuntamentosotto le Due Torri è fissato oggi al Vag61 (in via Paolo Fabbri 110): l’iniziativa - a cura di Vag61 e SMK Factory - si aprirà alle 19.30, con l’aperitivo e la cena di autofinanziamento. Alle 20.30 la proiezione del documentario, a seguire gli interventi degli organizzatori, con Mariachiara Gentile, avvocata e osservatrice di Antigone per la regione Emilia-Romagna, e Alvise Sbraccia, docente di Sociologia del carcere all’Università di Bologna.