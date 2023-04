A Very Slow torna la Festa del dono e del baratto

Ci sarà anche un graditissimo ritorno fra i tanti eventi in programma nell’edizione di Very Slow Outdoor Tours, che animerà la città slow di Castel San Pietro con food, escursioni, fiere e mostre, convegni, musica nel weekend del 15-16 aprile.

Domenica, dalle 10,30 alle 17,30, il cortile dell’ex asilo nido in piazza Galilei accoglierà la ’Festa del Dono e del Baratto’ a cura dell’associazione Vivo Sostenibile APS.

"Sarà una domenica dedicata a tutti – spiegano gli organizzatori Maddalena e Silvano di Vivo Sostenibile -, per creare un momento di aggregazione e di scambio tra adulti e bambini, per promuove la cultura del riutilizzo e del riciclo; per socializzare, conoscersi e scambiarsi, oltre agli oggetti, idee, buon umore e sorrisi. Se è vero che sono le piccole cose che fanno la felicità, partecipare alla festa ha fatto riscoprire a tanti cittadini quanto sia importante il valore delle relazioni, della condivisione, degli interessi e dei beni comuni e delle passioni.

Alla Festa del Dono e del Baratto, rinasce la gioia di scoprire i ’punti in comune’ che abbiamo, di trovare un oggetto o un vestito o un gioco per nostro figlio e di pagarlo con un ’grazie’. Si riscopre la gioia di donare ciò che non ci serve più, ma che sarà ancora utile ad un’altra persona. Grazie a ciò, si impara a ridare nuova vita alle cose, costruendo relazioni".

L’ingresso è libero e partecipare è semplice: è sufficiente portare qualche oggetto in buono stato da scambiare: giochi, libri, abbigliamento. Ai bambini sarà riservato uno spazio speciale. Ogni persona può portare al massimo 10 pezzi da affidare ai tavoli per il baratto; ogni oggetto, vestito, borsa, gioco, che verrà accettato se in buono stato, pulito e funzionante, varrà 1 ’ecolo’, cioè un buono di scambio, con cui si potrà trovare sui vari tavoli tematici, qualcosa di bello per sé o per i propri cari.

Ci saranno anche banchetti informativi su corsi e attività su ’economia delle piccole cose’, orto didattico, autoproduzione e consigli di sostenibilità.