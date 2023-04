Gianni

Gennasi

LA RINASCITA

Di Comune accordo, giunta Lepore e governo Meloni daranno nuova vita all’edificio napoleonico di via dell’Osservanza, utilizzando sei milioni del Pnrr e cercandone insieme altri nove per i lavori, previsti dal prossimo autunno a metà 2026. Tra i primi obiettivi, una materna nel bosco e laboratori di educazione ambientale per gli studenti. A Villa Aldini l’unione fa la scuola. TERMOSIFONI

Ieri abbiamo spento gli impianti di riscaldamento. Da oggi dobbiamo confidare nella clemenza degli dei del meteo. E questa è una preghiera, non una freddura.

PUPI AVATI

Uscirà nelle sale il 4 maggio ‘La quattordicesima domenica del tempo ordinario’, il nuovo film del regista bolognese classe (e che classe) 1938, girato nella nostra città e a Roma. Una sconfinata giovinezza. RITORNO IN PISTA

È stata una Pasquetta di balli eroici ed erotici, fragranze di cipria e lampi di brillantina, signorina buonasera e ci eravamo tanto slumati nella balera Incanto Verde, a Bentivoglio, in onore del padre creatore della Filuzzi, Leonildo Marcheselli. Prego, vuol piroettare con me?

BASKET

Tra campionato ed Eurolega, la Virtus ha perso le ultime cinque partite di fila, compresa la riprovevole, e fischiata, resa interna di sabato sera contro Napoli. Trovandosi notoriamente sotto canestro il vulnus della squadra di Scariolo, è proprio il caso di sottolineare che il digiuno di vittorie è diventato lungo, troppo lungo.

CALCIO

Secondo il sondaggio condotto da un quotidiano sportivo tra i tifosi interisti, l’eventuale successore ideale dell’allenatore nerazzurro Simone Inzaghi sarebbe l’osannato tecnico rossoblù Thiago Motta, preferito perfino ad Antonio Conte. Inaccettabile.