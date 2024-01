A Villa Giulia piantati due nuovi alberi nel bosco dei centenari

Ieri il Boschetto dei centenari di Villa Giulia, la casa residenza per anziani di Pianoro, si arricchisce di due nuovi alberi, simboli di vita, in occasione dei 100 anni che compiranno due residenti: Ivonne Malossi e Anna Ruffini. Sono stati piantati un ciliegio e un siliquastro comunemente noto come albero di Giuda, simbolo di buon auspicio. Ivonne Capelli, direttrice di Villa Giulia, spiega: "Col passare del tempo nel nostro giardino si formerà un piccolo bosco dedicato anche alle generazioni future. Oltre a creare un nuovo spazio green, infatti, il progetto intende anche celebrare la continuità della vita".

La cerimonia di piantumazione diventa così un atto simbolico di speranza e crescita che si riflette nei rami degli alberi appena piantati.