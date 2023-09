A Villa Smeraldi una sala dedicata alla canapa

Verrà inaugurata sabato la sezione rinnovata dedicata alla canapa del Museo della Civiltà Contadina, che era stata realizzata nel 1973 attraverso un percorso partecipativo. In occasione delle celebrazioni dei suoi 50 anni, l’Istituzione villa Smeraldi ha rinnovato la sezione al fine di rendere il patrimonio materiale e immateriale del Museo più fruibile.

Questo rinnovamento si pone come obiettivo l’adeguamento delle strutture museali alle mutate esigenze della comunità e dei visitatori preservando l’impostazione museologica delle origini.

La sezione verrà aggiornata e arricchita con contenuti multimediali provenienti dall’archivio del Museo e recentemente digitalizzati. Sarà inoltre presentata al pubblico la nuova esposizione tessile che valorizza beni provenienti dal deposito del Museo.

L’intervento, realizzato nell’ambito della Legge Regionale 182000 e verrà presentato al pubblico con numerose attività.

Sabato alle 15 un convegno con

Alessandro Zatta, agronomo e Ricercatore presso CRPA Soc. Cons. p. A., Gianpietro Venturi, già Prof. ordinario di Agronomia presso l’ Università di Bologna, Accademico Emerito, Accademia Nazionale Agricoltura - Le sfide della canapa fra nuove opportunità e vecchi colli di bottiglia Nicoletta Di Gaetano, progettista tessile - Canapa tessile, dalla tradizione all’innovazione

Olver Zaccanti, ANAB Architettura Naturale - Usi della Canapa in Edilizia. Alle 16,30 vanno in scena rievocazioni storiche. Alle 17,30 l’inaugurazione della sezione con interventi di Elena Di Gioia, delegata alla Cultura Città Metropolitana e Comune di Bologna,Cristina Ambrosini, responsabile del Settore Patrimonio culturale Regione Emilia Romagna,Francesco Fabbri, presidente Associazione Gruppo della Stadura.

Domenica alle 15 ‘Andar per maceri’, una pedalata alla scoperta dei maceri del territorio a cura del gruppo giardini Oltre la Siepe - Associazione Artistigando e Osservatorio Locale del Paesaggio dell’Unione Reno Galliera. Seguiranno dalle 15,30 laboratori per bambini dai e una mostra fotografica tematica “Maceri ieri e oggi”, con foto di Denis Gavina, Valeria Marchesini e Antonio Pezzoli (archivio fotografico del Museo della Civiltà Contadina), in collaborazione con l’Osservatorio Locale del paesaggio dell’Unione Reno Galliera. Per partecipare è obbligatoria la prenotazione a [email protected]

Per informazioni tel. 051.891050 o 331.6779664