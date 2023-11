A Visioni Italiane. Kasia Smutniak e Pappi Corsicato

Si chiude il festival Visioni Italiane, con Kasia Smutniak (foto) che oggi alle 16 presenta al Lumière il suo film d’esordio, ’Mur’, ambientato in Polonia poco dopo l’inizio della guerra tra Russia e Ucraina. Un documentario con il ritmo di un thriller per raccontare muri insormontabili costruiti per dividere gli esseri umani. ’Mur’ sarà poi in programmazione in sala Cervi fino a mercoledì. Sempre al Lumière ma questa mattina alle 11, Pappi Corsicato presenta il suo film ’Il Perugino’, dedicato al pittore rinascimentale, uno degli artisti più importanti tra il XV e il XVI secolo. Alle 18,30 Premio Pelliconi al Miglior film e il Premio Truffelli al Miglior documentario, poi evento di chiusura alle 21 con l’anteprima di ’Io e il Secco’, esordio di Gianluca Santoni con la storia di un bambino in cerca di un killer.