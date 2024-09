"A volte rischio di perdere il volo"

Carmine Odierna vive a Bologna per lavoro, ma nel weekend torna a Catania, dalla sua famiglia. Ora lo attendono un paio d’ore di viaggio. Nella lunga scia di voli presi da Carmine ieri è andato tutto bene. Ma non è sempre stato così. "Ci sono giorni in cui in aeroporto i cantieri impediscono il passaggio e il parcheggio o è già pieno oppure devi attendere ore prima di riuscire a trovare un pertugio", dice, ricordando i momenti in cui ha rischiato di fare tardi a causa del traffico e dei cantieri. "Alla fine – continua Carmine – in un modo o nell’altro uno si organizza e ce la si fa. È difficile però doversi sempre informare, col rischio che ogni giorno possa succedere qualcosa che può far perdere il volo".