"A volte rispondono usando anche la violenza Girano con coltelli, scacciacani e piccole armi"

Abbiamo avuto la possibilità di intervistare il signor P.V., guardia giurata del Centro Meridiana di Casalecchio di Reno. Questa opportunità ci è stata utile per comprendere il punto di vista degli adulti sul fenomeno.

Quando e dove si ritrovano i maranza?

"Spesso tra le 17 e le 22, in gruppi da massimo 20 nei centri commerciali, per esempio qui si radunano davanti al Burger King o nei parchi vicini, dove si imboscano per fumare".

Quanti anni hanno in media? "Tra i 14 e i 16 anni, ma a volte c’è anche qualche maggiorenne che solitamente si occupa di comprare alcolici e altre cose vietate ai minori".

Quindi tra i gruppi circolano droghe?

"In molti gruppi no, ma stanno iniziando ad apparire alcuni spacciatori che cercano clienti e si avvicinano ai ragazzi".

Che attività svolgono di solito?

"Oltre a fumare, ascoltano musica ad alto volume e scherzano tra di loro".

Disturbano le altre persone? "A volte può capitare che, mentre interagiscono tra di loro, infastidiscono in vari modi, dando delle spinte alle persone che passeggiano, ma se vengono richiamati smettono".

Quindi come reagiscono ai richiami?

"Dipende come ci si approccia a loro: se gli parli gentilmente, ti ascoltano, ma, se ti atteggi con aria di superiorità o impaurita, i maranza faranno gruppo e reagiranno, anche con la violenza. A volte sono stati trovati in possesso di coltelli, scacciacani e piccole armi".

Classe 2B: Vecchia, Messaoudi, Giordani, Dangelo; 1C: Mattei.