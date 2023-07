A14, casello Bologna Casalecchio chiuso per 7 mesi di lavori: i percorsi consigliati

Bologna, 24 luglio 2023 – Disagi in vista per gli automobilisti: il ramo dell’autostrada A14 in uscita per Bologna Casalecchio – ma per i soli veicoli che provengono da Ancona – sarà chiuso a partire da mercoledì 26 luglio per lavori di demolizione e ricostruzione del sottovia della stazione Bologna/Casalecchio, che dureranno 7 mesi.

Quali rami restano aperti

Il casello Bologna Casalecchio però non chiude per tutti: rimane aperto (a eccezione di punti precisi connessi all’avanzamento dei lavori) in entrata e uscita per chi viaggia sulla Bologna-Taranto e viene da Milano o da Firenze.

Dunque, anche chi viaggia in tangenziale e proviene da San Lazzaro, potrà uscire dal casello di Casalecchio per prendere l’autostrada A1.

Uscite consigliate

Per tutti coloro che provengono da Ancona e sono diretti a Casalecchio con la A14, è consigliata l’uscita a Bologna San Lazzaro, oppure Bologna-Fiera, per poi percorrere la tangenziale di Bologna fino all’uscita di Bologna Casalecchio.

Tutti gli utenti provenienti da Padova e diretti a Bologna Casalecchio, invece, sono invitati a uscire a Bologna Arcoveggio e proseguire sulla tangenziale di Bologna fino all’uscita di Bologna Casalecchio.

Modifiche alla viabilità

A Casalecchio di Reno, per permettere l’adeguamento e la manutenzione della segnaletica, verrà effettuato alternativamente il restringimento della carreggiata dell'asse attrezzato dal km 42+600 al km 42+750 in entrambe le direzioni, garantendo la circolazione stradale nella corsia libera dal cantiere. Il restringimento sarà attivo solo di notte, dalle 22 alle 6.