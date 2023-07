A14 incidente tra il raccordo di Casalecchio e il bivio con l’A13: fino a 9 chilometri di coda

Bologna, 7 luglio 2023 – Incidente in A14 oggi alle 15 nel tratto compreso tra il bivio con il raccordo di Casalecchio e il bivio con la A13 in direzione Ancona: coinvolti un'autovettura e un mezzo pesante al km 11.

Sul luogo dell'evento sono intervenuti i soccorsi meccanici, le pattuglie della Stradale e il personale della direzione di Tronco di Bologna di Autostrade per l'Italia.

Attualmente, sul luogo dell’evento, il traffico transita su una sola corsia e si registrano 9 chilometri di coda in direzione Ancona con ripercussioni di 4 chilometri sul Raccordo di Casalecchio.

In alternativa, a chi è diretto verso Ancona, si consiglia di uscire a Valsamoggia sulla A1, percorrere la SS9 Via Emilia per poi rientrare sulla A14 a Bologna Fiera.

Notizia in aggiornamento