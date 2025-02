Aabu, bolognesi a tutto rock sul palco del Covo

Domani alle 22, gli Aabu saranno in concerto al Covo in apertura ai Big Mountain County. Il quintetto bolognese di rock alternativo, torna sul palco per presentare in anteprima il loro terzo album, in uscita per Overdub Recordings. Il Covo è un luogo speciale per la band. "Dopo tanto tempo, siamo felici di tornare su un palco che per noi è casa e dare a chi ci ascolterà un’anteprima del nostro nuovo disco con un sound rinnovato e la nostra solita energia. Stateci vicino!", commenta il gruppo. Gli Aabu (acronimo di Abbiamo Ancora Bisogno di Urlare) stanno per rilasciare il loro terzo album, a qualche anno di distanza dall’omonimo pubblicato nel 2018 con l’etichetta Brutture Moderne. Alla musica gli Aabu uniscono una forte passione per la fotografia, che usano per documentare ogni momento della loro vita e di chi li circonda, creando un archivio visivo intimo e autentico. I Big Mountain County, invece, nascono a Roma nel 2013 dall’incontro di quattro ragazzi del sud Italia, due dalle pendici dell’Etna e due dalla costa adriatica. La loro comune passione per The Stooges, MC5, The Velvet Underground e Joe Spencer, porta a pubblicare un sette pollici ricco di puro Garage Rock & Roll.