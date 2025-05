Abbandona lo zaino nella fuga: dentro 50 panetti d’hashish e 3.700 euro

Bologna, 17 maggio 2025 – I carabinieri del Radiomobile hanno sequestrato 50 panetti di hashish, del peso complessivo di 5,2 chili.

È successo alle 17,40 di ieri durante un controllo del territorio che i carabinieri stavano effettuando al Navile, quando la loro attenzione è stata attirata da un uomo in sella a una bici elettrica che, dopo aver notato la gazzella, ha immediatamente accelerato con la chiara intenzione di sfuggire al controllo.

Giunto all’altezza di via della Selva di Pescarola inseguito dai carabinieri, l’uomo, sempre in bici, è riuscito a dileguarsi nella zona pedonale assieme ad altri giovani, per poi far perdere definitivamente le sue tracce tra la campagna, lasciando cadere uno zaino.

Qui la scoperta: all’interno dello zaino, subito recuperato dai militari dell’Arma, c’erano 50 panetti in cellophane termosaldati di hashish e una somma in denaro contante pari a 3.700 euro, tutto posto sotto sequestro e in corso di accertamenti.