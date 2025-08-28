Abbattimento degli alberi, diffida degli ambientalisti al Comune di Baricella

Baricella, 28 agosto 2025 - Una decina di sigle ambientaliste diffida il Comune di Baricella ad abbattere gli alberi senza la dovuta trasparenza. Dopo Bologna, dove tredici realtà, tra comitati e associazioni, hanno diffidato Palazzo d’Accursio a procedere deliberatamente al taglio delle piante, anche nell’hinterland la battaglia sul verde pubblico tiene banco.

Gli abbattimenti sotto le lente

In una nota Lac, Animal Liberation, Isde Medici per l’Ambiente, il Comitato Tutela Alberi di Bologna e Provincia, Lav di Bologna, Lipu Bologna, Cruelty Free, Santa Bellezza associazione culturale, associazione Eco e Comitato Besta (il comitato che ha bloccato la costruzione della nuova scuola nel parco don Bosco e, quindi, il taglio degli alberi) elencano diversi casi di abbattimenti a Baricella. Il caso dei platani secolari abbattuti nel cortile dell’ex Scuola De Amicis; gli alberi secolari del Parco della Resistenza ex parco storico Villa Baracca, le cui origini risalgono al 1650; gli abbattimenti dell’alberata che fiancheggia il grande parcheggio di via Savena Vecchia.

Il precedente di Bologna

Le associazioni ambientaliste, come già successo sotto le Torri, chiedono maggiore trasparenza la Comune sugli abbattimenti, sottolineando che “non esiste un atto amministrativo del comune di Baricella, oggetto di preventiva pubblicazione, che disponga ed autorizzi – dopo la perizia – l’abbattimento di esemplari arborei di proprietà comunale“. Da qui, nella diffida, gli ambientalisti chiedono formalmente al Comune “che d’ora in avanti, ogni decisione avente ad oggetto l’abbattimento di alberi appartenenti al verde pubblico comunale sia immediatamente pubblicata su ‘Amministrazione Trasparente’ con attribuzione di un congruo termine per consentire l’interlocuzione della cittadinanza sulla stessa“.