Abbattuto lo storico cedro del Libano, proteste

Addio al cedro del Libano che faceva ombra su quello che fu lo studio del dottor Giovanni Bonani (1891-1969), per quasi mezzo secolo (dal 1924 al 1969) medico condotto di Casalecchio. Giovedì mattina questo maestoso esemplare è stato abbattuto all’ingresso del giardino del vecchio municipio, lasciando un grande vuoto davanti agli uffici dell’Avis. A nulla sono valse le proteste degli abitanti della zona che, insospettiti dal rombo delle motoseghe dei giardinieri si erano subito rivolti al Comune. "L’albero – si legge in una nota dell’amministrazione di Casalecchio – è stato abbattuto poiché l’impianto radicale ha causato degli ammaloramenti importanti nella struttura adiacente. Sia nella parte che ospita la sede Avis, sia nella struttura dell’ex municipio, con relativi problemi legati alla sicurezza dell’edificio". In pratica le radici del cedro del Libano avevano sollevato le mattonelle del pavimento dell’ex ambulatorio del dottor Bonani. "Cosa si aspetta – interviene Bruno Cevenini, Lista civica – ad abbattere l’albero secco che, da anni, si trova all’inizio del Ponte sul Reno, di fianco alla piazza della Repubblica? E che è alto più di 20 metri? Che danni farà se cade?".

Nicodemo Mele