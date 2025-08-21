Abbattuto il pino di via Don Minzoni a Bologna dopo 4 giorni di ‘lotta’. Il Comune: “Pianta pericolosa”

Bologna, 21 agosto 2025 - Alla fine, il pino di via Don Minzoni, al quarto giorno di 'lotta', è stato abbattuto. Alle sei del mattino, i residenti si sono svegliati a causa di "forti rumori, assordanti, di motoseghe", racconta una cittadina. E scendendo in strada, dove immediatamente è arrivato qualche attivista dell'ecologismo cittadino a presidiare l'albero, non c'è stato nulla da fare: gli operai della ditta incaricata dell'intervento, la Avola Coop, stavano già ormai segando il corpo dell'esemplare, da potare, secondo l'amministrazione, per motivi di sicurezza e per questioni di incolumità pubblica, visto che il pino era a rischio ribaltamento.

Nonostante le proteste abbattuto il pino di via Don Minzoni

"Una volta arrivata qui, lungo la via, mi sono resa conto della cosa, che è una tragedia". L'operazione, quindi, è iniziata intorno alle 6, alla presenza degli agenti della polizia locale e della Digos. E alle 7, attivisti e attiviste hanno iniziato a mostrare i loro striscioni di protesta. Protesta iniziata alle prime luci di lunedì mattina, quando i dipendenti della ditta hanno tagliato anche un altro pino, di fianco alla pensilina dell'autobus di via Don Minzoni.

L'abbattimento arriva questa mattina, nella giornata di allerta meteo arancione. "Non ce lo aspettavamo, ma non ci siamo fidati comunque e siamo venuti qui - confessa un'ambientalista -. Ma era ormai troppo tardi. È stato un tradimento". Soprattutto pensando a ieri, quando il gruppo di circa 30 attivisti ha spostato la protesta a Palazzo d'Accursio, con tanto di striscioni e cartelli. Un tentativo di incontrare la Giunta e chiedere risposte, anche dopo i tagli a Villa Mazzacorati, che è stato un buco nell'acqua: nessuno, della Giunta, ha incontrato i comitati, tra cui quello Besta e Giardino San Leonardo.

Attivisti e attiviste non intendono stare in silenzio e infatti si incontreranno oggi pomeriggio in un’assemblea pubblica, alle 18.30, all’angolo tra via Don Minzoni e viale Pietramellara. Lì “dove fino a poche ore fa c’era il pino domestico”, scrivono nella chiamata social.