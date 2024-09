"Abbiamo dimostrato tanta forza. Ma qualche errore era di troppo"

Iniziare il campionato con il piede giusto è la cosa migliore che possa fare un gruppo rinnovato. E’ questa la sintesi del pensiero di Luca Banchi al termine della gara di Trapani. "E’ stata una vittoria importantissima – spiega il coach della Virtus – anche per il modo in cui è arrivata. Abbiamo avuto 15’ di grande qualità nel primo tempo e qualche errore di troppo che ha dato fiducia e inerzia a una Trapani forte e ben assemblata. Abbiamo, però, dimostrato di avere tanta forza, nel modo in cui l’abbiamo vinta. Il campionato non sarà un duopolio, lo scorso anno abbiamo vinto la regular season con 8 sconfitte. Chi fa l’Europa spende tanto in viaggi, infortuni, e una squadra come Trapani è già pronta a provarci. E’ stata comunque una buona settimana di lavoro, siamo riusciti a dare spezzoni di allenamento a Cordinier e a Grazulis che è ancora molto lontano da una buona condizione". L’affiatamento tra i giocatori non ancora raggiunto il livello necessario per garantire in modo uniforme quella qualità che la V nera ha dimostrato di poter esprimere.

"Qualche nuovo arrivato dovrà fare in fretta a trovare sintonia con i compagni perché con questa maglia ovunque giochi sei atteso a una gara speciale. Non dobbiamo perdere di vista il fatto che tante formazioni lavorano dal primo agosto, noi non abbiamo potuto iniziare se non dopo il 23, quindi abbiamo 3 settimane di ritardo. Belinelli è ancora indietro e tanti devono ancora conoscersi. Noi dovremo trovare la giusta velocità di crociera più avanti in stagione".