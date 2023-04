"Abbiamo investito nel momento più difficile"

"Un imprenditore ha nel proprio Dna una certa propensione al rischio. E il desiderio di mettersi sempre alla prova". La famiglia Dalpasso, che da trent’anni gestisce negozi di ottica, lo ha dimostrato aprendo due nuovi centri ottici a Modena e Milano, in piena pandemia, "fra un lockdown e l’altro", e un terzo sotto le Due Torri, in via Farini, inaugurato lo scorso ottobre.

In un momento difficile, dal punto di vista economico e sociale, la scelta di ampliare l’attività "ci è parsa assolutamente naturale", afferma Enrico Dalpasso, esponente della famiglia proprietaria del gruppo reggiano.

Perché "si sa – spiega – che le attività devono essere sviluppate soprattutto quando costa poco farlo". Cioè "quando la concorrenza è ferma, magari perché spaventata, quando l’accesso al credito è favorevole e quando è più facile trovare i locali sul mercato".

Per imprenditori con profonde radici in Emilia (la casa madre Dalpasso Protesi Oculari, oggi leader in Europa nella protesica oculare, nasce nel 1950 a Reggio Emilia) un punto vendita a Bologna "una città viva, accogliente, non poteva mancare".

E, in questi primi mesi di apertura, "la risposta dei bolognesi è stata più che incoraggiante – afferma Dalpasso –, tanto di potere immaginare di andare a regime in un tempo brevissimo".

In un settore dove si stanno formando aggregazioni sempre più grandi, c’è ancora spazio per centri ottici a conduzione famigliare. "Certo, i grandi gruppi possono vendere prodotti a costi concorrenziali, ma appiattiscono l’offerta – spiega Dalpasso –. Noi, oltre a una parte di prodotti di larga diffusione , abbiamo inserito linee particolari, che non sempre si trovano nei negozi di ottica".

E anche a Bologna, dove pure gli ottici non mancano, "c’è spazio per chi offre un prodotto diverso, competenza e un servizio eccellente, di qualità". Di certo, sostiene Dalpasso, "c’è un futuro anche per gli indipendenti, se riescono a individuare e occupare nicchie di mercato dove i grandi gruppi non hanno convenienza ad arrivare".

A patto, però, "che capiscano che chi vuole continuare a vivere del proprio piccolo negozio, chiuso in un bunker senza guardarsi intorno, sarà fagocitato dai gruppi più grandi". In tempi come questi, è il messaggio, "non si può più vivere di rendita".

