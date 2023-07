"Abbiamo mantenuto le promesse Ora siamo di nuovo leader"

Il tribunale ha messo la parola fine alla procedura concordataria intrapresa da Officine Maccaferri Spa nel 2020. Il 23 giugno il tribunale ha infatti deliberato che "visto il rapporto riepilogativo finale in ordine all’esecuzione della proposta di concordato del 2020 di Officine Maccaferri Spa" è stata accertata la completa esecuzione degli obblighi del concordato. Tradotto: l’azienda è riuscita a saldare nei tempi previsti i debiti concordatari, chiudendo così tutta la procedura davanti al tribunale fallimentare. L’atto arriva dopo tre anni dal concordato e dopo che, a ottobre 2022, il tribunale fallimentare emise il decreto di omologa con il favore dei creditori al piano proposto da OM Topco, la società partecipata dai soci di AdHoc Group, il gruppo di investitori che ha rilevato l’intero capitale dello storico colosso dei gabbioni di Zola Predosa.

"Possiamo dire con orgoglio che abbiamo chiuso in tempi record un percorso complesso, ma che non ha mai visto venir meno la determinazione di tutti e il sostegno degli azionisti – commenta il presidente di Officine Maccaferri Sergio Iasi – Possiamo affermare di aver mantenuto la promessa che avevamo fatto al mercato: Maccaferri ha riconquistato la posizione di leader internazionale che gli spetta, grazie a un focus su soluzioni innovative che generano valore nel tempo. Questo risultato ci inorgoglisce e ci permette di guardare al futuro con fiducia ed entusiasmo". Dello stesso tenore la dichiarazione di Lapo Vivarelli Colonna, Ceo di Officine Maccaferri: "Questa decisione rappresenta un ulteriore tassello verso il brillante cammino che abbiamo stabilito per l’azienda e una conferma della solidità del nostro piano di sviluppo e degli ottimi risultati raggiunti, che ci permetteranno di continuare a perseguire i nostri ambiziosi obiettivi".