"Abbiamo rapinato le poste per pagarci la colazione"

Hanno risposto alle domande del gip Domenico Truppa, ammettendo entrambi di aver rapinato l’ufficio postale di Ozzano. "Ci siamo trovati a fare colazione e entrambi non avevamo un euro e così abbiamo deciso di fare una rapina", ha raccontato Roberto Ragazzi, bolognese di 57 anni, difeso dall’avvocato Donata Malmusi, escludendo di aver premeditato il colpo, ma dicendo di aver agito perché in un "momento di bisogno, stanco di non riuscire più ad arrivare a fine mese", ha ricostruito la sua legale. In riferimento alla droga trovata all’interno del TMax bianco rubato su cui assieme al complice Adriano Baccio, 32 anni, con un casco integrale giallo fluorescente, sono arrivati alle Poste e poi hanno tentato la fuga, braccati dai carabinieri, ha invece affermato di non sapere nulla. I due rispondevano infatti di rapina aggravata, resistenza e pure spaccio perché nello scooter sono stati trovati circa 10 grammi di cocaina e 60 di hashish. Ragazzi ha riconosciuto come suoi solo i pochi grammi di marijuana che aveva con sé. I due rapinatori, che all’ufficio postale, armati di una pistola poi rivelatasi scacciacani priva del tappo rosso, erano riusciti a portare via circa 750 euro, erano scappati via in sella al TMax, ma anche grazie al vistoso equipaggiamento (in particolare il casco fluorescente) per i carabinieri è stato un attimo rintracciarli, riuscendo a bloccarli, dopo un lungo inseguimento, in via Pedagna, dove erano fuggiti a piedi.

Entrambi gli arresti (Baccio era difeso dall’avvocato modenese Giovanni Casara) sono stati convalidati e per i due, entrambi pregiudicati, è stata disposta la misura cautelare del carcere.

n. t.