"Abbiamo subito sospeso il coach"

"Il 13 febbraio sono arrivati davanti alla palestra i carabinieri. Hanno preso l’allenatore e gli hanno detto ’seguici al comando’. Il giorno successivo abbiamo provato a chiedergli cosa fosse successo e lui ci ha risposto ’non posso dirvelo’. Così abbiamo deciso di sospenderlo subito via Pec dalla mansione che rivestiva". Lo riferiscono dalla società di pallavolo dove lavorava l’allenatore 30enne finito nei guai. Quel club dove il coach avrebbe abusato di una delle sue allieve minorenni, tentando di fare lo stesso con altre sue due compagne di squadra. Giovani sportive che si fidavano del proprio allenatore, il quale avrebbe usato questa sua posizione per adescarle inizialmente, prima con complimenti e chat, vere e proprie avances, per poi cercare di abusarne. In un caso riuscendoci, anche più di una volta. Tredicenni a cui veniva chiesto, da parte del tecnico, di inviare foto nude o di masturbarsi in videochiamata. Ma quasi tutte le chat erano in modalità effimera, per far sì che poi le conversazioni venissero cancellate. Circostanze dettagliate che ora sono al vaglio delle indagini coordinate dalla pm Silvia Baldi. L’uomo è stato arrestato direttamente in Sicilia dopo aver lasciato Bologna. E anche la società stessa, che già il 14 febbraio ha agito, fa sapere di non avere più avuto "alcun contatto né con lui né con le forze dell’ordine".

Nicholas Masetti