"Abbiamo un’ora" alle Torri dell’Acqua

"Abbiamo un’ora" arriva a Budrio. Si tratta di un musical inedito, creato dalla associazione Tweet Charity, che tratta i delicati temi della perdita, del perdono, della violenza contro le donne e del femminicidio. La durata dello spettacolo è di 60 minuti, il tempo di una visita in carcere. È proprio dietro le sbarre che si svolge questa storia, in cui un carnefice si misurerà con la sua migliore amica. Tramite un punto di vista completamente nuovo, racconteremo il femminicidio dagli occhi di chi amava il colpevole. Lo spettacolo andrà in scena gratuitamente giovedì, il 23 novembre, alle 20:30, alle Torri dell’Acqua, in forma di workshop dimostrativoprova aperta. A seguire, un interessante dibattito sui temi trattati, con la Consulta delle Donne di Budrio e le altre realtà coinvolte.

z. p.