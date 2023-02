Bologna, abbigliamento contraffatto: sequestrati 11mila capi di lusso

Sequestro di capi contraffatti da parte della Guardia di Finanza di Bologna

Bologna, 23 febbraio 2023 – Da Fendi a Gucci, passando per Dolce & Gabbana, Balenciaga e Moncler. Un totale di circa 11mila capi d’abbigliamento e accessori, veri e propri ‘falsi di lusso’, sono stati sequestrati nei giorni scorsi dai militari del comando provinciale della Guardia di finanza di Bologna. La merce è stata recuperata da un ignaro spedizioniere presente sul territorio metropolitano.



“Il sequestro, operato dai finanzieri del 2° nucleo operativo metropolitano, segue ad attività info-investigativa effettuata nell’ambito dell’ordinaria attività di contrasto ai traffici illeciti – spiegano i militari – e che ha consentito di individuare la presenza di merce sospetta all’interno di uno dei colli arrivati nell’hub di spedizione”.



All’esito dei primi accertamenti, compiuti dalle Fiamme gialle sulla merce con la collaborazione dello spedizioniere, è acclarata la falsità dei marchi riportati sui prodotti. La loro vendita, ricostruiscono dalla Finanza, avrebbe potuto consentire ricavi per decine di migliaia di euro.



“Sono in corso ulteriori approfondimenti con la finalità di ricostruire la ‘filiera del falso’ - spiegano ancora i militari –, ovvero i destinatari finali della merce, atteso il frequente utilizzo, in questi casi, di identità ed indirizzi di recapito della merce fittizi. L’intervento è il risultato di un costante impegno profuso nel contrasto alle filiere illecite del falso, con particolare riguardo alla tutela delle produzioni nazionali sinonimo in tutto il mondo di alta qualità”.