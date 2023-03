Abbracciava le vittime, poi fuggiva con il Rolex: trentenne in carcere

Arrestata e trasferita alla Dozza, la donna che il 25 febbraio scorso aveva messo a segno una rapina ai danni di un sessantenne sfilandogli il Rolex dal polso con la cosiddetta ‘tecnica dell’abbraccio’. In quell’occasione, la donna, una trentenne rumena, era riuscita a scappare salendo sulla macchina guidata dal suo complice. Ma gli agenti della Squadra Mobile, intercettando l’auto sulla quale il duo criminale si muoveva, sono riusciti a fermarla.

Anche in questo caso, la donna stava cercando di approcciare un anziano, sempre con la solita tecnica. Non riuscendo nel suo intento, la donna insieme al suo complice ha tentato fuga imboccando l’autostrada a tutta velocità. Inseguiti dalla Squadra Mobile, i due sono stati fermati in via Stalingrado a Bologna.

Tornando alla rapina del 25 febbraio scorso, la trentenne aveva avvicinato un uomo mettendo in atto la tecnica dell’abbraccio. Ma qualcosa, in quell’occasione, andò storto. La vittima, rendendosi conto delle reali intenzioni della ladra, aveva fatto resistenza iniziando una breve colluttazione con la donna: per le lesioni riportate, l’uomo aveva rimediato qualche giorno di prognosi. Il cinturino del Rolex (valore di circa 13mila euro), forzato, alla fine aveva ceduto e la donna era riuscita a sfilare il prezioso orologio dal polso della vittima. È probabile che la donna sia l’artefice di altri colpi messi a segno sempre quel giorno tra Castel Maggiore e Casalecchio, tutti con la stessa tecnica. Secondo quanto riferito da una delle vittime, la donna era scappata sulla stessa auto descritta poco prima dal sessantenne.

c. c.