"Abbraccio sul palco. È la fine di un incubo"

"Un’emozione grandissima. Rivivere tutto così ci lascia senza parole". Il volto di Silvia Campana parla da solo. Gli occhi sono gonfi e rossi, sembrano mandare un messaggio duplice di sofferenza e rinascita. Di dolore, sicuramente, ma anche di speranza e commozione dopo aver visto la proiezione al Modernissimo. Al cinema in piazza Re Enzo è venuta con il marito Gianni Piolanti, anche lui visibilmente emozionato: hanno tre figli. La loro osteria a Dovadola (Forlì), ‘il Casetto’, un anno fa è stata completamente travolta da una frana, invasa da acqua, fango e detriti. Dopo mesi passati a spalare, e la riapertura sul finire dello scorso anno, i coniugi sono seduti in prima fila assieme agli altri alluvionati e, appena finita la proiezione, chiamati sul palco si lasciando andare a un lungo abbraccio, si stringono l’uno con l’altra per farsi forza, ancora una volta. Il nodo dei risarcimenti, le difficoltà della ripartenza, la sofferenza per una tragedia che ha flagellato

Cosa significa per voi essere qui oggi? Quali emozioni e sensazioni provate?

"Rivivere tutto così fa davvero effetto, è una grande emozione che ci invade", risponde Silvia.

Poche parole, ma significative.

"Sicuramente dobbiamo metabolizzare il tutto, al momento riesco a malapena a dire qualcosa".

Era importante esserci?

"Sicuramente è molto forte, pesante, lo abbiamo vissuto in prima persona e oggi (ieri, ndr) essere qui fa molto effetto. Grazie, però, perché per noi è davvero molto importante".