Il grande amore di un’intera città: l’abbraccio dei tifosi al Bologna a Casteldebole

Bologna, 12 maggio 2024 – “Siamo a un passo dalla storia" commentava un tifoso sui social a pochi minuti dalla fine della partita contro il Napoli: uno 0-2 davanti ai 1.500 supporter in trasferta che porta il Bologna a un millimetro dalla Champions (se stasera la Roma non vince a Bergamo la qualificazione sarà aritmetica) e che scrive un’altra pagina indelebile per il club di Joey Saputo.

Migliaia di tifosi hanno atteso la squadra a Casteldebole. La squadra è atterrata ed è arrivata in pullman al centro sportivo intorno alle 23.30, fra fumogeni, cori e sventolio di bandiere.

La squadra è salita sul tetto della sala stampa, festeggiando l’impresa con i tifosi e dirigendo i cori.

Il Comune ha già transennato il Nettuno in previsione e prevenzione della possibile festa di stasera, mentre i luoghi simbolo di Bologna, ieri notte, si sono accesi di rossoblù: Palazzo Re Enzo, la torre Maratona del Dall’Ara, il totem all’ingresso de il Resto del Carlino.

Senza dimenticare gli hotel Savoia (al Pilastro) e Calzavecchio (a Casalecchio). Bologna Welcome si prepara ad accogliere i turisti europei che arriveranno con le competizioni internazionali del prossimo anno e ringrazia Joey Saputo ("Ci prepariamo ad affrontare frotte di tifosi e turisti che certamente saranno richiamati nella nostra città e rimarranno stupiti delle sue bellezze. Grazie Saputo" dice il presidente Daniele Ravaglia).

In attesa di festeggiare quello che a inizio stagione sembrava impossibile e che ora è a un passo. Potrebbe accadere già stasera.