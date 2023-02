Abbruzzese: "Nei miei film personaggi che non si rassegnano"

È cresciuto a Fuori Orario e Cineteca (di Bologna), ha partecipato a tanti festival (primi tra tutti Visioni Italiane e Biografilm), ha già vinto premi coi suoi cortometraggi e col primo film Disco Boy è andato direttamente in concorso a Berlino (dove l’opera è stata proiettata domenica scorsa), come unico cineasta italiano. Che poi, Giacomo Abbruzzese, è sì nato a Taranto, ha certamente studiato a Bologna dove ha capito che strada voleva prendere, ma da tempo è un autore senza tetto né legge (certo una casa ce l’ha ed è a Parigi), che si è continuamente sradicato per approdare a un film che parla di migrazione e guerra (con colonna sonora di musica elettronica del produttore Vitalic), ma in maniera personalissima e addirittura in cinque lingue.

Abbruzzese, dieci anni per fare un film. Che tempra.

"Ci sono voluti tanti anni ma so che si trattava di un progetto ambizioso, con un budget importante, soprattutto per essere un’opera prima nel contesto del cinema d’autore. Ma pian piano sono arrivati i finanziamenti, i partner importanti, i venditori tra i migliori al mondo".

‘Disco Boy’ è un titolo che suggerisce una storia leggera, poi dietro scopri la complessità.

"Mi piaceva creare questo contrasto, ma in realtà si tratta del sogno di Jomo, antagonista del mio personaggio principale, Aleksey interpretato da Franz Rogowski, e in qualche modo è il destino del film. Mi piace sempre alternare a una gravità generale, momenti di leggerezza e qui mescolo la guerra, con la danza, con la musica elettronica. Ma è pur sempre un film drammatico, un viaggio attraverso i luoghi e dentro se stessi".

Il viaggio attraverso i luoghi, un concetto che le appartiene e che l’ha portata anche a Bologna per cercare la sua strada.

"Sono stato due anni a Bologna dove ho scoperto la programmazione della Cineteca che, con Fuori Orario, ha contribuito alla mia cinefilia. Venivo da Taranto, da un contesto popolare dove non conoscevo nessuno che facesse qualcosa di artistico. Ma io sognavo di fare il regista. Poi, dopo alcune esperienze importanti tra Israele e Palestina, ho avuto una chiamata per un lavoro tra Israele e Palestina ho trovato la scuola di cinema in Francia che ha creduto in me".

Qual è il filo conduttore del suo cinema?

"Lavoro molto per costruire un oggetto che sia cinematografico a tutti gli effetti, anche poli sensoriale. Non mi interessa raccontare solo una storia, ma far viaggiare lo spettatore, quindi è importante come filmi qualcosa, il suono, come questi elementi sono combinati, come creare delle combinazioni anche più inattese. Qualcosa che forse ritorna sempre è la scelta di personaggi che non si rassegnano, non mi interessa descrivere vittime ma persone che non smettono di sognare e di immaginare anche un per sé e per i propri cari un futuro migliore. Disco Boy è quindi anche un film insolito di migrazione, perché parla della migrazione di un bianco bielorusso".

Benedetta Cucci