Abbuffata d’estate con ’La cucombra’ per due fine settimana

A San Matteo della Decima è arrivata ‘La cucombra’. E’ la tradizionale sagra, alla trentesima edizione, dedicata a cocomeri e meloni iniziata ieri e che proseguirà fino a domani e riprenderà da giovedì 6 luglio a domenica 9 luglio alla ‘Corte Castella’, in via Fossetta. La sagra è organizzata e promossa dall’associazione carnevalesca ‘Re Fagiolo di Castella’ in collaborazione col Comune di San Giovanni in Persiceto. "La sagra – spiegano gli organizzatori – è nata nel 1993 per valorizzare la produzione locale di cocomero e melone, che nella zona di San Matteo della Decima hanno un gusto speciale, allo stesso tempo più saporito e più dolce. Questa caratteristica è in virtù del maggior potassio contenuto nel terreno. Il territorio di San Matteo della Decima ha infatti ottenuto per i propri cocomeri e meloni la dicitura di ’prodotto tipico’". Per tutte le sere di apertura della sagra sarà in funzione un ristorante con cucina tradizionale: gnocchini fritti, salumi e pesce fritto, servizio bar e degustazione cocomeri e meloni.

L’apertura degli stand gastronomici è prevista alle 19,30, mentre alla domenica appuntamento con l’aperitivo è dalle 18. Nel weekend la sagra sarà allietata da intrattenimenti musicali: oggi alle 22,30 è previsto il ‘Carnival Summer party’, festa con dj set, mentre domani alle 21 l’appuntamento è con ‘G&J’ cover pop rock. La sagra proseguirà poi nel weekend successivo. Giovedì 6 luglio è in programma alle 21 ‘Ballando salsa – balli latino americani’. Venerdì 7, alle 20,30, torneo di briscola. Sabato 8, alle 21, ‘Black qb cover acoustic soul duo’. E infine domenica 9, alle 19, ‘Mattia e i suoi burattini’. L’associazione carnevalesca ‘Re Fagiolo di Castella’, oltre a questa sagra, organizza anche lo storico carnevale di Decima e l’evento Carnival beer.

p. l. t.