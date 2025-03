Abusi sulle 13enni, le chat e le lettere d’amore

Bologna, 29 marzo 2025 – Messaggi su Instagram, avances ripetute, foto intime su Whatsapp, poi richieste esplicite. Ma anche ‘lettere d’amore’ e bigliettini scritti a mano. Fino a rapporti sessuali completi con una delle ragazzine. È quanto spunta dall’inchiesta per violenza sessuale aggravata dalla minore età delle vittime e da abuso di autorità. L’allenatore di pallavolo si trova ai domiciliari nel suo paese in Sicilia. L’arresto è stato eseguito nei giorni scorsi dai carabinieri della Compagnia Bologna Centro, dopo un’indagine delicata e complessa, coordinata dalla pm Silvia Baldi. Giovedì scorso l’interrogatorio di garanzia davanti al giudice Letizio Magliaro. Tre le vittime, tutte tredicenni, della squadra under 14 da lui seguita.

Inizia tutto il 12 febbraio con la denuncia dei genitori di due ragazzine coinvolte, vale a dire la 13enne con cui lui stava portando avanti una vera e propria ‘storia’, e una sua amica, anche lei oggetto delle ‘attenzioni speciali’ dell’allenatore. I genitori infatti notano un messaggio strano, dal contenuto molto più che ambiguo, e chiedono spiegazioni alla figlia, che inizia a parlare.

Il 13 febbraio i carabinieri si presentano alla palestra e chiedono all’uomo di seguirli: scatta quindi la perquisizione a casa del trentenne, dove vengono sequestrati il cellulare, il tablet e delle lettere ‘d’amore’ che la ragazzina aveva scritto per lui. Contestualmente viene presentata una terza denuncia contro l’allenatore, sempre di una tredicenne di quella squadra, tramite i genitori di lei, naturalmente.

Sono state subito sentite le ragazzine, che hanno raccontato tutto e, nel giro di pochi giorni, viene chiesta la misura degli arresti. Da quanto emerge dalle indagini, la ‘tattica’ messa in atto dall’allenatore era all’incirca sempre la stessa: lui si avvicinava alle ‘prede’ carpendo la loro fiducia. Secondo l’accusa, approfittava delle tante fragilità di quelle che erano poco più che bambine. Prima si interessava alle loro vite, facendole sfogare e facendo emergere le mille paure tipiche di quell’età (avere pochi amici, essere troppo bassa, non piacere abbastanza agli altri, e così via) per poi ‘sfruttarle’ a suo piacimento per avvicinarsi sempre di più.

A quel punto, indossava le vesti del ‘rassicuratore’: sempre più interessato ai loro problemi, si offriva come figura di conforto, offrendo passaggi in auto da e per la palestra, passando poi a domande più intime sulla vita sentimentale. ‘Che esperienze hai avuto?’ ‘Ti piacerebbe provare questo?’, chiedendo di toccarsi, anche, in videochiamata, per poi avanzare la richiesta esplicita di avere un rapporto completo con lui. Il tutto rigorosamente con messaggi in modalità effimera (che si cancellano subito). ‘Ti piaccio? Cosa pensi di me?’ E poi: ‘Ci vediamo a casa tua?’, scriveva ancora, stando a quanto riferito dalle vittime. E una delle ragazzine, fidandosi, acconsente. Sono i primi rapporti sessuali della sua giovanissima vita. I rapporti vengono consumati – sarebbero state quattro o cinque le occasioni – per la maggior parte a casa dell’uomo e, a quanto risulta, in un’occasione a casa di lei.

Emergono ora poi anche diversi screenshot (‘fotografie’ alla schermata delle chat tra allenatore e minorenni) che le ragazzine si mandavano tra loro, la maggior parte però parziali (o meglio, unilaterali, dato che si cancellavano le risposte), rimasti salvati nella galleria delle immagini nei telefonini delle persone offese: tramite questi, resta quindi una traccia scritta dello scambio di messaggi. L’uomo deve rispondere anche di adescamento di minore e pornografia minorile.