Abusi su una dodicenne: “Mia figlia era sotto choc”. Lui: “Sono innocente”

Bologna, 27 giugno 2025 – “Appena arrivata a casa, mia figlia è scoppiata a piangere. Era sotto choc. È riuscita a dirmi che un uomo l’aveva toccata in ascensore. E poi mi ha raccontato tutto. Sono stati giorni difficili, ma adesso sta un po’ meglio. Quando abbiamo saputo che l’avevano preso, abbiamo tirato un sospiro di sollievo. Chissà però per quanto tempo lo terranno dentro”. Sono le parole della mamma della dodicenne abusata in ascensore, nel suo condominio, il 4 giugno scorso. Per quei fatti è stato arrestato dai carabinieri della stazione Indipendenza un trentatreenne italiano (incensurato) su richiesta del pm Marco Imperato, e ora si trova ai domiciliari con braccialetto elettronico. È indagato per violenza sessuale aggravata. Ieri, davanti al gip Roberta Malavasi, si è svolto l’interrogatorio di garanzia: “Ha risposto a tutte le domande e si è dichiarato innocente – ha spiegato poi l’avvocato Marco Sciascio, legale dell’indagato –. È molto provato, ma fiducioso nell’operato della magistratura”. A quanto si apprende, non ci sarebbe stato un riconoscimento formale da parte della ragazzina e ci sono alcuni dettagli che vanno verificati, ad esempio il cappello indossato: nelle immagini, l’aggressore ne aveva uno nero, mentre a casa dell’imputato ne è stato trovato uno molto diverso.

Secondo la ricostruzione degli investigatori, il 4 giugno il 33enne avrebbe seguito la piccola dall’uscita da scuola, nella zona di piazza XX Settembre, sarebbe entrato nell’ascensore con lei un attimo prima della chiusura delle porte e avrebbe abusato della ragazzina, scappando poi per le scale quando le porte si sono aperte. In un altro procedimento, lo stesso uomo è indagato per violenza privata per un episodio quasi identico avvenuto a marzo in via San Felice. In quell’occasione, l’aggressore non era riuscito ad abusare della ragazzina, che aveva bloccato sempre in ascensore. Quel giorno di giugno, invece, “mia figlia è tornata in lacrime. Quando l’ho vista, pensavo si fosse fatta male. Poi mi ha detto cos’era successo. Lui l’ha seguita dentro l’ascensore – racconta la mamma –, le ha messo la mano dentro le mutandine, lei si è accasciata, per sottrarsi, ma si è accasciato anche lui. Mia figlia ha iniziato a urlare, e lui le ha detto ’Stai zitta’. Da questo, ha avuto la certezza che l’uomo fosse italiano. Quando l’ascensore è arrivato al quarto piano, l’uomo è sceso ed è scappato. Lei ha proseguito fino all’ultimo piano, dove abitiamo”. Appena sentito quanto successo alla figlia, “mi sono fiondata giù per le scale, pensavo che fosse stato uno del palazzo – prosegue la mamma –. Invece, lei è stata bravissima poi a descrivere l’uomo, spiegando che era vestito completamente di nero, con occhiali e cappello nero. È stato riconosciuto dalle immagini delle telecamere”. Dopo alcuni giorni molto pesanti, ora la piccola “sta meglio, per fortuna io e lei abbiamo sempre avuto un bellissimo rapporto e abbiamo sempre parlato tanto, di tutto. Non voleva più prendere l’ascensore, con lei ho cercato di sdrammatizzare, e di farle forza”. Quella di piazza XX Settembre “non è una bella zona – sottolinea la mamma della ragazzina –, alcune vie, qui, sono terra di nessuno. Se da una parte ci conforta che ad agire non sia stato un residente del palazzo, dall’altra non è proprio il massimo sapere che l’abbia seguita fino a casa”.

L’uomo è stato fermato venerdì scorso e messo ai domiciliari. Quando si è trovato i carabinieri alla porta, non ha detto nulla. “Siamo contente che l’abbiano preso – dice la mamma della dodicenne –, il problema è che non si sa per quanto tempo resterà agli arresti”.