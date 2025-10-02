Abusi sessuali su bimba di 8 anni. Condannato il compagno della nonna

Abusi sessuali ripetuti su una bimba che all’epoca aveva 8 anni: condannato a un anno e sei mesi il compagno della nonna per violenza sessuale aggravata dall’età della vittima (inferiore ai 10 anni). La parte lesa - oggi una ragazzina - è stata ritenuta credibile, e sono stati ritenuti utilizzabili i bigliettini rinvenuti, quelli in cui lui chiedeva scusa alla piccola. La sentenza martedì scorso (presidente del Collegio il giudice Massimiliano Cenni, altre componenti Ines Rigoli e Claudia Gualtieri). "Una vicenda di una tristezza e di una malinconia singolari, vista anche l’età dei due protagonisti – le parole dell’avvocato Gabriele Bordoni, che assisteva la bimba – e l’auspicio che ho verso la ragazzina che ho rappresentato è che possa, con il tempo, dimenticare tutto quello che ha vissuto e lasciarselo alle spalle. Da parte dell’imputato, auspico un gesto di rispetto che lo porti a versare spontaneamente l’acconto che ha stabilito il tribunale" come risarcimento alla vittima. L’avvocato Luciana Maria Ippolito, dopo aver letto le motivazioni ed essersi confrontata con il suo assistito, valuterà se impugnare la decisione.

Le violenze e gli abusi sulla piccola, a distanza ravvicinata nel tempo, sarebbero andati avanti per oltre un anno. Il compagno della nonna si sarebbe approfittato più volte di lei nel salotto, mentre la nonna e il fratellino della bimba si trovavano in un’altra stanza. All’epoca dei fatti oggetto del processo, l’uomo aveva 75 anni. Tutto sarebbe accaduto in un’abitazione di Bologna, nel 2018. L’anziano a quei tempi frequentava l’abitazione della nonna della piccola e spesso si fermava da loro a dormire. Solo dopo diversi anni, la bimba ha raccontato tutto ai suoi genitori ed è allora che è partita la denuncia, presentata ai carabinieri. La richiesta di rinvio a giudizio è del giugno 2023. Nella scorsa udienza il pm (titolare Luca Venturi, in udienza c’era il pm Giampiero Nascimbeni) aveva chiesto quattro anni di reclusione.

L’anziano, in molteplici occasioni, l’avrebbe costretta a dei baci mentre si trovavano sul divano, forzando la piccola. Le avrebbe poi toccato le gambe e l’avrebbe costretta anche a toccarlo nelle parti intime. Nell’altra stanza, a quanto si è potuto ricostruire, non si sarebbero accorti di nulla di quanto nel frattempo avveniva di là, su quel divano. E c’erano anche dei bigliettini, che l’uomo si scambiava con la piccola. Messaggi scritti a mano in cui le diceva che le voleva bene. Biglietti che però in seguito sono spariti. Ma in uno di questi, che non è andato perduto, l’anziano ha chiesto scusa per quanto successo in quelle occasioni, dicendo che non avrebbe voluto fare qualcosa di male e che si era pentito di aver scritto quei biglietti.

Chiara Gabrielli