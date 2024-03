"Abusi sessuali su una paziente" . Ortopedico condannato a 4 anni

Condanna a quattro anni per violenza sessuale. Lo ha deciso dalla Corte d’Assise, presieduta dal giudice Fabio Cosentino, per Onofrio Crapulli, ortopedico molto noto nell’ambito sportivo cittadino. I fatti contestati risalgono all’aprile di due anni fa: la vittima, una donna di 39 anni, ha raccontato di aver subito violenza durante una visita medica nella sede del patronato della Cgil in via Marconi. La trentanovenne si era rivolta all’ortopedico dopo un incidente stradale.

"Appena sono entrata nello studio – così la ricostruzione della visita fatta dalla donna in aula – mi ha controllato le ginocchia, la mano e la caviglia, poi mi ha fatta alzare dicendomi che doveva fare un massaggio decontratturante". Un massaggio che, nei racconti della donna assistita dall’avvocato Susanna Zaccaria, è diventato un incubo. "Non ho avuto la forza di reagire – le sue parole –. Ero pietrificata. Io mi ero affidata a lui in quanto medico, invece ha abusato di me".

Una violenza andata avanti per più di 15 minuti. Un tempo infinito, nel quale "volevo solo scappare, sperando che tutto finisse". Da quel momento Crapulli, difeso dall’avvocato Donatella Ianelli che ha già annunciato di voler fare appello, si è sempre proclamato innocente e ha respinto con forza le accuse, affermando come non ci sia stato da parte sua "alcun abuso nei confronti della paziente".

La vittima ha anche spiegato di avere sporto denuncia solo a giugno 2022 perché "avevo paura di lui. Due giorni dopo la visita mi mandò un messaggio per dirmi di contattare l’Inail, consigliandomi di essere insistente perché prima o poi mi avrebbero dato un appuntamento. Quando vidi il suo messaggio rimasi impietrita e lo bloccai subito. Non volevo mai più sentirlo". Sulla vicenda era intervenuta anche la stessa Cgil, sottolineando come il medico non li avesse "informati del processo a suo carico".

Chiara Caravelli