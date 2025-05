"Abusi su un 11enne". Talent scout dal giudice

Un giovane ha denunciato per violenza sessuale un noto casting director bolognese, accusandolo di abusi subiti quando aveva 11 anni. I fatti risalirebbero a diversi anni fa, in un’abitazione privata, alla presenza del figlio piccolo dell’uomo. Solo da adulto, il ragazzo ha trovato il coraggio di raccontare l’episodio e sporgere denuncia, temendo che l’uomo potesse nuocere ad altri minori. Il 24 giugno si terrà l’udienza preliminare. L’imputato, già arrestato nel 2021 in Sudamerica per un caso simile poi archiviato, respinge ogni accusa. Durante le indagini sono emerse altre segnalazioni, mai formalmente denunciate.