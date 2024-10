"Abusò della nipotina", domiciliari. Lui si difende col gip: solo fantasie

La moglie, con cui è in corso un divorzio conflittuale, lo ha denunciato per maltrattamenti di tipo psicologico. Maltrattamenti che consistevano anche nell’obbligarla a vestire come voleva lui e a costringerla a una vita parsimoniosa a livelli da lei ritenuti insopportabili. E nel costringerla a pratiche sessuali a lei sgradite, in cui lui le avrebbe riferito fantasie legate a bambine. E la posizione dell’indagato, italiano di 46 anni, si è aggravata quando la querela è stata integrata da un’accusa ben più grave: violenza sessuale nei confronti di una minorenne. Cioè della nipote della moglie (figlia del fratello) che l’indagato, secondo le accuse, avrebbe palpeggiato nelle parti intime con la scusa di giocare ’al solletico’ in più occasioni tra il 2012 e il 2016, quando cioè la ragazza, oggi maggiorenne, aveva tra i 10 e i 14 anni. Accusa cui è seguita la denuncia della famiglia della parte offesa.

L’uomo è così finito ai domiciliari, disposti dal gip Sandro Pecorella; i carabinieri gli hanno sequestrato computer e pc, su cui potrebbe esserci materiale pedopornografico. Ieri si è tenuto l’interrogatorio di garanzia dell’indagato, assistito dall’avvocato Mario Giuseppe Chirco. Il 46enne ha respinto le accuse e pur ammettendo i ’giochi di ruolo’ con la moglie e le fantasie su altre ragazze, maggiorenni, ha affermato come si trattasse solo di fantasie, appunto, con la moglie consenziente. La difesa ha poi prodotto gli estratti conto del bancomat dell’indagato per provare come lo lasciasse abitualmente alla famiglia mentre era al lavoro, senza controllarne ossessivamente le spese.

"Il mio assistito è innocente: ha solo rappresentato alla moglie alcune fantasie nella sfera privata su ragazze giovani, non minorenni – così l’avvocato Chirco –. Le querele mosse nei suoi confronti ripercorrono tali fantasie accusandolo di averle realmente poste in essere, ma tali fatti, per giunta denunciati a distanza di molti anni dal loro presunto accadimento, ci paiono prive di fondamento e funzionali all’intento della moglie di separarsi negandogli il diritto di tenere i figli, di 11 e 16 anni". L’avvocato ha chiesto la revoca della misura o almeno di permettergli di andare a lavorare, e l’incidente probatorio del maggiore dei figli che avrebbe assistito,

bambino, a un gioco ’del solletico’ tra il padre e la cugina in cui sarebbero avvenuti i palpeggiamenti.

La parte offesa è assistita dall’avvocato Anna Vio.

Federica Orlandi