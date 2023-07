Acantho incorpora Asco Ok dalle assemblee

Il Gruppo Hera e il Gruppo Ascopiave hanno approvato, nelle assemblee straordinarie delle controllate Acantho e Asco Tlc, la fusione per incorporazione di quest’ultima in Acantho. Il contributo atteso alla crescita del margine operativo lordo di Acantho, e quindi del consolidato del Gruppo Hera in quanto controllante, è di almeno quattro milioni di euro, a cui si aggiungeranno le sinergie conseguenti. La fusione fa seguito all’acquisizione del 92% di Asco Tlc perfezionato da Acantho e Ascopiave lo scorso 14 marzo e alla precedente aggiudicazione della procedura a evidenza pubblica indetta da Asco Holding. Asco Tlc, società attiva dal 2001 con servizi Ict principalmente a clienti corporate e pubbliche amministrazioni, dispone di una rete territoriale di proprietà, dislocata in Veneto e Friuli-Venezia Giulia per oltre 2.200 chilometri di dorsali di fibra ottica, ed eroga i propri servizi a oltre 2.700 clienti. Acantho, digital company controllata dal Gruppo Hera, con più di 7.000 clienti, ha intrapreso, più di vent’anni fa, lo sviluppo di una rete proprietaria a banda ultra-larga in fibra ottica, lunga oltre 238.000 chilometri. Nella foto, l’ad di Hera Orazio Iacono.