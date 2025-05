Accademia Clementina. Mauro Moruzzi è il nuovo presidente

Gli Accademici Clementini, riuniti in adunanza nell’Aula Magna dell’Accademia di Belle Arti di Bologna, ieri hanno eletto per acclamazione il nuovo presidente dell’Accademia Clementina: Mauro Moruzzi. L’Accademia Clementina, nata nel 1711, è da sempre prestigioso punto di riferimento per l’arte e le manifestazioni artistiche a Bologna. La proposta di nomina è stata presentata dal presidente emerito Fabio Alberto Roversi-Monaco e dal vicepresidente Mauro Mazzali. Moruzzi è stato l’inventore del Cup e del Fascicolo Sanitario Elettronico, lavora alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.