Accademia di Belle Arti: seguendo gli artisti sul loro sentiero

Oggi alle 17, all’Accademia di Belle Arti presentazione del libro ’Artemide’s + Lerosa Chronicles’, opera in due volumi (ed Quodlibet) a cura di Fulvio Chimento e Carlotta Minarelli. L’evento vede la partecipazione degli artisti Margherita Morgantin, Italo Zuffi, T-yong Chung (in foto un’opera) e dei curatori, con Guido Molinari nel ruolo di moderatore. Il volume documenta il lavoro dei tre artisti che nell’estate 2022, a Cortina d’Ampezzo, hanno realizzato il progetto espositivo ’I giardini di Artemide’ per la terza edizione di Sentieri d’arte. Il primo volume, Artemide’s di Artemide, attraverso materiale fotografico in bianco e nero, riflette gli interventi realizzati dai tre artisti. Il secondo, Lerosa Chronicles, è un diario artistico-scientifico, di Margherita Morgantin.