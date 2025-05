Accademia Filarmonica. Caravaggio Piano Quartet fra Mozart e Brahms

Oggi pomeriggio alle 17 ultimo appuntamento prima della pausa estiva con la rassegna Il Sabato all’Accademia: l’occasione vedrà come protagonista il Caravaggio Piano Quartet. La formazione è costituita da Federico Piccotti, violino, Matteo Mizera, viola, Gianluca Montaruli, violoncello, e Bernat Català, pianoforte, giovani talenti con formazioni superiori presso Royal Academy of Music, Guidlhall School of Music and Drama, Conservatorio della Svizzera Italiana, Universität Mozarteum, la Haute École de Musique di Ginevra e l’Accademia di Santa Cecilia. Il Caravaggio Piano Quartet eseguirà musiche di Mozart e Brahms (per la rassegna ’Aimez-vous Brahms?’).