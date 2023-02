Accademia Filarmonica, il programma

L’Accademia Filarmonica di Bologna, oggi vitalissima dopo aver superato i 350 anni di età, si presenta con un 2023 ancora più ricco di attività, nei suoi quattro ambiti fondamentali (concerti dal vivo, alta formazione, ricerca musicologica, divulgazione), illustrati ieri nella storica sede di via Guerrazzi dal presidente, Loris Azzaroni, e dalla direttrice del settore cultura del Comune, Giorgia Boldrini, in un clima insolitamente familiare per una conferenza stampa.

L’Orchestra Mozart, che l’Accademia promuove ormai da 20 anni, appare oggi visibilmente rilanciata dalla guida di Daniele Gatti, che conferma le due serate del ciclo triennale dedicato alle Sinfonie di Beethoven (18 e 20 settembre), dedicando invece il tradizionale concerto pasquale a Brahms e Wagner (11 aprile, eccezionalmente all’Arena del Sole).

La programmazione cameristica si dipana su due cartelloni ormai consolidati: i concerti del sabato pomeriggio, con cinque appuntamenti primaverili e cinque autunnali, affidati di preferenza ai solisti della stessa Orchestra Mozart, e il percorso tematico sul quartetto per archi, che si amplia quest’anno ai quartetti con pianoforte e ai trii d’archi, in tre serate primaverili.

La ricerca musicologica prosegue con i convegni ideati dalla caleidoscopica inventiva di Piero Mioli, spesso sull’onda d’importanti anniversari: tocca quest’anno ad Alessandro Manzoni, indagato nei rapporti con il melodramma (27 maggio), cui si affiancherà in autunno il secondo convegno inserito in quel Festival Respighi che chiama a raccolta le istituzioni musicali bolognesi sotto l’impulso della Fondazione Musica Insieme.

Per la divulgazione sarà sempre Piero Mioli a proporre 10 incontri sul Classicismo musicale, trasmessi anche online, mentre sarà dedicata all’inedita coppia fiabafisica la rassegna ‘Musica e...’.

Minore visibilità ma non minore importanza mantiene l’alta formazione per giovani esecutori e compositori, arricchita quest’anno dal ‘Premio Giorgio Festi’ offerto dalla famiglia dell’indimenticato organizzatore culturale bolognese.

Tutto questo non sarebbe possibile senza il costante sostegno pubblico di Ministero, Regione e Comune, nonché di Alfasigma fra i privati, divenuta da tempo un riferimento imprescindibile per le attività musicali bolognesi a tutti i livelli.

Marco Beghelli