Accademia Filarmonica: il Quartetto Quiroga apre la rassegna

Sono quattro gli appuntamenti con la rassegna dell’Accademia Filarmonica ’Il Quartetto in Sala Mozart’: quattro concerti primaverili, sempre alle 20.30, per ascoltare la musica eseguita da formazioni di rilievo internazionale. La rassegna verrà inaugurata domani dal Quartetto Quiroga, costituito da Aitor Hevia e Cibrán Sierra, violini, Josep Puchades, viola, e Helena Poggio, violoncello che per l’occasione eseguirà musiche di Mozart e Beethoven. La formazione a formazione prende il nome dal violinista galiziano Manuel Quiroga. La rassegna prosegue poi l’8 aprile con I Solisti dell’Orchestra Mozart.