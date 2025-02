“Accendere le luci sul futuro del Navile”

Bologna, 11 febbraio 2025 – Trigari, lei ha parlato di “un’occasione unica” per uno dei corsi d’acqua più storici di Bologna.

"Un evento tremendo come l'alluvione può diventare, appunto, un'occasione. Un'occasione per accendere finalmente le luci sul futuro del canale e valorizzare tutta la zona, riprendendo le sue radici e il contesto culturale". Mauro Trigari (nella foto) è il portavoce del comitato 'Salviamo il Navile'. È lui l'ospite della puntata di oggi del nostro podcast gratuito 'Il Resto di Bologna', per raccontare non solo la storia, ma anche il futuro del canale. Con un appello a Comune e Regione.

Negli anni il Navile è stato trascurato?

“Sicuramente. Gli eventi del 2023 e del 2024 hanno rimesso sotto la lente una via d’acqua che era stata abbandonata per decenni, se non con un intervento fatto nel 2019 grazie al ministero dell’Ambiente che ha dato un milione e mezzo di euro poi gestiti dalla Regione per una prima bonifica: già allora era un finanziamento che serviva per il rischio idrogeologico”.

Ora però si aprono delle possibilità.

“Diciamo che ci sono tre livelli su cui oggi si può e si deve lavorare in modo serio e profondo”.

Ci dica di più.

“Il primo livello, il più importante, è sicuramente quello che riguarda la sicurezza idraulica con tutto quello che compete e comporta la risistemazione: dalla portata d’acqua all’eliminazione degli ostacoli, fino alle situazioni costruite negli anni in modo abusivo. Costruzioni che non dovevano essere lì, che vanno verificate. Il secondo livello è quello della bonifica ambientale: occorre una riqualificazione, restituire il territorio ai cittadini”.

E il terzo?

“È quello della promozione e della fruizione. Sarebbe bello trasmettere la storia, la conoscenza, quello che noi come comitati, associazioni, volontari, liberi cittadini negli anni abbiamo sempre cercato di fare. Noi siamo partiti, diciamo, un po’ dalla fine con quelli che erano i nostri mezzi. Ora ci sembra opportuno mettere in rete queste esperienza secondo una visione più organica”.

Per il quartiere sarebbe importante?

“Ci teniamo particolarmente perché riteniamo che sia uno dei luoghi più suggestivi, più belli di Bologna. La zona di Corticella, la parte delle Antiche Fonti dove c’era il primo porto della città in cui venivano scaricate le merci, il Palazzo della Dogana ancora esistente, il ponte del Vignola, la chiesa dei Santi Silvestro e Savino. C’è tanto materiale da valorizzare e, perché no, c’è la possibilità di creare un parco storico-naturalistico con confini chiari e responsabilità precise, oltre che organizzare eventi e attività con le realtà e i residenti del quartiere. Come ho detto, l’occasione è unica”.