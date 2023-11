"Accensione dell'Albero di Natale a Bologna: il 2 Dicembre"

Non solo luci sull’Asinelli. Il menù di Natale sarà più che completo a Bologna, perché come ogni anno arriva l’albero da Lizzano in Belvedere. Come di consueto, uno degli alberi selezionati al taglio dalla Città metropolitana, per la pericolosità accumulata, è stato poi scelto dalla Polizia Locale e donato al Comune di Bologna per l’allestimento in piazza del Nettuno. La cerimonia di accensione dell’albero di Natale sarà effettuata il prossimo 2 dicembre, un sabato, alle 18, alla presenza del sindaco Matteo Lepore e del suo collega di Lizzano, il primo cittadino Sergio Polmonari. All’accensione dell’albero ci sarà anche una delegazione dell’amministrazione comunale di Lizzano in Belvedere. L’accensione sarà accompagnata dai canti natalizi del Coro Monte Pizzo, che canterà sia sotto l’albero, sia per le strade della città. L’albero è stato tagliato in località Cà Berna (Lizzano) ed è alto circa 12 metri. L’operazione di trasporto fino al centro di Bologna è stata effettuata ancora una volta dalla ditta Bendini, scelta da Palazzo d’Accursio.

L’anno scorso l’accensione dell’albero di Natale arrivò naturalmente nello stesso periodo, il 5 dicembre. Di certo, il contesto era completamente diverso. Non c’era la crisi della Garisenda, che ha cambiato tutto, anche qualsiasi prospettiva sulla mobilità cittadina. Ecco perché sicuramente i propositi delle associazioni di categoria saranno sì di speranza e di miglioramento per gli affari nella stagione invernale, ma un occhio di apprensione sarà buttato anche nei riguardi delle tante attività che gravitano nell’area delle Due Torri, che a gennaio in periodo di saldi dovranno fare i conti con un cantiere molto impattante.

pa. ros.