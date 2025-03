Accerchiato e rapinato dalla baby gang, 18enne preso di mira in via Kennedy

San Lazzaro (Bologna), 30 marzo 2025 – Lo hanno accerchiato, minacciato e rapinato: baby gang all’attacco nella notte tra venerdì e sabato in centro a San Lazzaro. I cinque presunti responsabili, quattro minorenni e un maggiorenne, tutti italiani di seconda generazione, sono stati fermati per il reato di rapina in concorso dai carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di San Lazzaro: due minori e il maggiorenne al termine degli accertamenti sono stati arrestati, mentre gli altri due under 18 sono stati denunciati a piede libero.

Erano da poco passate le 3 di notte. Un 18enne, residente in zona, si trovava da solo in via Kennedy, quasi all’incrocio con la via Emilia. A un certo punto si è visto avvicinare da un gruppo di ragazzini. Questi in un primo momento hanno rivolto qualche parola al 18enne che, però, intimorito dallo strano atteggiamento del gruppo, non ha dato loro corda. La baby gang, a quel punto, lo ha accerchiato e ha iniziato a rivolgersi al ragazzo con fare sempre più violento e aggressivo. Da qui i giovanissimi sono subito passati alle minacce. “Dacci tutto quello che hai o finisce male per te”, gli avrebbero detto, iniziando anche a strattonarlo per privarlo della giacca. Il sanlazzarese, a quel punto, avendo paura delle possibili conseguenze e vedendo che, data l’ora tarda, non stava transitando nessuno a cui chiedere aiuto, ha consegnato al gruppetto di bulli il portafoglio e il telefono cellulare, come gli era stato intimato di fare. La gang, soddisfatta del bottino, si è a quel punto dileguata nelle strade limitrofe e il 18enne ha iniziato a urlare chiedendo aiuto.

Alcune persone, dopo avere sentito che il giovane era in difficoltà, hanno chiamato i carabinieri tramite il 112. Immediato l’intervento dei militari del Radiomobile di San Lazzaro a cui, poco dopo, in supporto si sono aggiunte alcune pattuglie dei colleghi del Radiomobile di Bologna. Dopo aver sentito il racconto del 18enne, e dopo averlo rassicurato, i militari si sono messi alla ricerca dei cinque soggetti, grazie anche alla testimonianza della giovane vittima. La baby gang si era allontanata di poco e nel volgere di una quindicina di minuti i carabinieri hanno fermato i presunti componenti del branco con l’accusa di rapina in concorso. Tutti e cinque i responsabili del fatto sono stati portati in caserma e sono stati identificati.

L’unico maggiorenne è stato portato alla Dozza ed è a disposizione dell’autorità giudiziaria. Due minorenni sono stati condotti al carcere minorile del Pratello e altri due minori sono invece stati denunciati a piede libero. I beni di cui era stato rapinato il giovane gli sono già stati restituiti dai carabinieri.