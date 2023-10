Accertato un caso di Dengue. Scatta la disinfestazione

E’ iniziato stanotte a Zola il primo ciclo di disinfestazione straordinaria dopo che, nel primo pomeriggio di domenica scorsa è stato diagnosticato un caso di Dengue in una persona residente nella località Zola Chiesa. Si tratta di un soggetto appena rientrato da un paese estero che registra un’ alta incidenza di questa malattia e che, come da protocolli in materia, ha richiesto un provvedimento urgente a tutela della salute pubblica.

Il caso è stato accertato dall’Azienda Usl e a comunicare l’avvio della disinfestazione è stata l’amministrazione comunale che ha anche precisato il perimetro degli interventi disegnato dal tracciato delle vie Cooperazione, Brigata Bolero, Fornace, Gramsci, Libertà, Officine, Raibolini, Resistenza, Risorgimento (nel tratto tra incrocio con via Masini e il sottopasso Palasport), Terramare, 25 aprile e Abbazia. Si tratta del raggio di 100 metri tutto intorno alla residenza della persona colpita da questa patologia che si trasmette attraverso la puntura delle zanzare infette. Prima del trattamento, che viene effettuato negli spazi pubblici e privati e che verrà ripetuto anche le prossime due notti, è consigliato raccogliere oggetti, vestiti stesi, verdure dell’orto. E quindi tenere ben chiuse porte e finestre durante la disinfestazione e sospendere il funzionamento del ricambio d’aria, indossare indumenti che coprano la maggior parte del corpo, usare spray repellenti.