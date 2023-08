Accessi durante la partita Si regolino meglio i passaggi

Avevo un posto in tribuna coperta, vicino alla scalinata di accesso alla tribuna. Ad inizio partita sono entrati in scena i ritardatari che a tratti mi impedivano di vedere la partita; poi c’era chi andava a prendere le bibite, chi i panini, chi andava in bagno. In pratica una parte della partita mi è stata negata da questo continuo pellegrinaggio! Visto che la visione non era gratuita, non si può regolare meglio questa situazione?

Giampaolo Corsini