Accesso libero a Medicina: "Non risolverà i problemi"

Bologna, 29 aprile 2024 – La notizia dello ‘stop’ al numero chiuso per accedere alla facoltà di Medicina sta facendo molto discutere. L’accesso limitato non dovrebbe scomparire del tutto ma spostarsi di sei mesi: il primo semestre infatti, dovrebbe essere aperto a tutti ma al secondo potranno accedere coloro che avranno superato gli esami e un quiz. A commentare duramente la proposta di riforma è il presidente dell’Ordine del medici di Bologna Luigi Bagnoli, fermamente convinto che "questa non sia la soluzione alla carenza di medici".

Bagnoli, perché non è favorevole all’eliminazione del numero chiuso?

"Innanzitutto leggendo il dispositivo non è chiara l’intenzione. Non si parla di numero chiuso ma di superamento di livello. La selezione sarebbe posticipata dopo un semestre studio con la conseguenza di avere diversi livelli nelle varie scuole delegando la scelta al corpo insegnante di materie di base. Sono estremamente negativo sull’abolizione del numero chiuso, o meglio programmato, sulle necessità del sistema sanitario nazionale. La situazione attuale era prevedibile più di quindici anni fa, e fu programmato in ritardo e in numeri insufficienti l’accesso a Medicina. Attualmente il numero di studenti che iniziano il corso è probabilmente superiore alle necessità che avremo al momento della conclusione della loro formazione. La politica ha sbagliato la programmazione e corre nuovamente il rischio di commettere un errore".

In che senso?

"Un medico si forma in sei anni e quattro di specializzazione. Abolire il numero chiuso determina un numero di medici non proporzionato al numero di dottori che andranno in pensione nel 2034, e la maggior parte se ne andrà all’estero non trovando occupazione. Dieci anni fa all’Università di Bologna annualmente gli iscritti a Medicina erano 300. Oggi, considerando tutti i corsi e le sedi distaccate di Ravenna e Forlì, siamo sui 600 studenti. Praticamente il doppio".

Se eliminiamo il numero chiuso quanti studenti avremo?

"Non ci sono strutture adeguate per sostenere numeri così elevati, partendo dalle aule. Le strutture sono già sotto stress. Non è sacrificando la qualità della formazione che si possono avere più medici a disposizione".

Quale sarebbe la soluzione?

"Chi intende affrontare lo studio medico abbia già delle competenze di biologia, fisica, chimica e biochimica a un livello tale da poter modificare il curriculum del corso. Nel tempo ci sono state alcune polemiche anche sui quiz di cultura generale e si, in questo specifico campo credo che alcuni non fossero accettabili".

Le domande dovrebbero essere diverse?

"Si dovrebbe puntare molto sull’aspetto psicologico del candidato. Il medico, per la natura stessa del mestiere, è una persona che ha a che fare con il dolore del paziente e dovrebbe essere in grado di farsi carico di ansie e difficoltà. Sono tutti aspetti difficili da valutare in ragazzi così giovani che fanno i test, ma indirizzarsi su questo potrebbe essere un valido aiuto. In ogni caso credo che i test, come costruiti fino a ora, siano molto democratici e che il candidato che riesce a superarli abbia tutte le competenze per intraprendere questa carriera. Credo che tutti noi dovremmo essere molto severi nella selezione di chi tenta di fare il medico, perché è il medico che valuta la salute di tutti noi".