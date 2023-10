Accoglienza e migrazioni a Casalecchio: Rassegna al via

Anteprima della rassegna Incontri di mondi oggi alla Casa della conoscenza di Casalecchio dove alle 18.30 è in programma un evento che anticipa la settimana dell’intercultura al via nei prossimi giorni. Sul palco della sede di via Porrettana si svolge una tavola rotonda sul tema: ’Mondi migranti, narrazioni e nodi di migrazioni ai confini dell’accoglienza’.

Dopo i saluti istituzionali del sindaco di Casalecchio Massimo Bosso, interverranno Matteo Biffoni, sindaco di Prato e coordinatore nazionale di Anci immigrazione, l’assessore regionale Igor Taruffi e Luca Rizzo Nervo, assessore al welfare del Comune di Bologna, moderati dal vicesindaco e coordinatore del settore immigrazione dell’associazione nazionale comuni italiani Massimo Masetti. Da lunedì 23 ottobre a venerdì 27 ottobre 2023 si svolgerà invece la tredicesima edizione della rassegna di eventi sull’intercultura che con riflessioni, confronti, documentari e spettacoli affronterà il tema delle Differenze positive. Tutela a vantaggio di tutte e tutti: l’amministrazione locale si confronta con le giovani generazioni. Con una serie di appuntamenti che coinvolgeranno anche il mondo della scuola in tutte le sue articolazioni.