Accoglienza post-calamità, ecco i cartelli

È terminata da pochi giorni l’installazione dei 187 cartelli predisposti dalla Protezione civile dell’Unione Reno Lavino Samoggia per segnalare ai cittadini i luoghi sicuri di prima accoglienza in caso di calamità nei territori di Casalecchio, Monte San Pietro, Sasso, Valsamoggia e Zola. In particolare, la nuova segnaletica indica le ‘Aree di attesa’, ossia i luoghi di prima accoglienza per la popolazione dove recarsi immediatamente dopo un evento calamitoso che abbia reso insicuro il permanere all’interno degli edifici; oppure preventivamente, successivamente ad una segnalazione di preallarme seguendo le indicazioni diramate dalle autorità. In queste aree la popolazione resta in attesa di ritornare alle proprie case o di essere ospitata in strutture predisposte per l’accoglienza e il ricovero.