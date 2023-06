Accoltella i passanti Arrestato dalla polizia

Armato di un coltello e di una spranga in ferro, ha aggredito alcuni dipendenti di un hotel e di un bar in viale Pietramellara, davanti alla stazione centrale. L’uomo, un trentacinquenne del Ghana, è stato arrestato l’altra mattina dalla polizia per lesioni personali aggravate e resistenza a pubblico ufficiale. A riportare le ferite più serie è stato un cingalese di 51 anni che lavora per uno degli alberghi della zona, raggiunto da una coltellata alla mano sinistra sferrata dall’uomo, che non conosceva e che lo avrebbe aggredito senza alcun motivo davanti alla struttura. Dopo essersi allontanato dall’hotel, il ghanese ha raggiunto la vicina Galleria Due Agosto dove se l’è presa con altre persone, fra clienti e addetti dei bar, tra cui un giovane moldavo e un senegalese che sono stati a loro volta colpiti. L’uomo è stato alla fine bloccato dagli agenti e portato in Questura.